Война в Украине может закончиться в течение двух недель без поддержки Запада, - Боррель

План победы Украины

Украина недавно завершила работу над планом победы, который президент Владимир Зеленский представил во время своего визита в США. Этот план был обсужден с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами на пост президента Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Полное содержание плана пока не раскрыто, однако руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что инициатива будет представлена широкой украинской общественности.

В Госдепартаменте США прокомментировали план, назвав его продуктивным и подтвердив, что обсуждения по этому вопросу продолжатся.

Подробности о плане победы - в материале РБК-Украина.

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