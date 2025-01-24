Війна в Україні може вийти в фазу деескалації наприкінці року або весною 2026-го, - експерт

Повномасштабна війна в Україні може перейти у фазу деескалації наприкінці поточного року або ж весною 2026-го.

За словами політолога, як диктатору Росії Володимиру Путіну, так й президенту США Дональду Трампу необхідна переможна реляція в питанні повномасштабної війни в Україні. Після найближчих кількох місяців "танців з бубном" розпочнеться нова фаза ескалації, яка триватиме до кінця 2025-го, чи весни 2026-го.

"Але точно війна з Трампом не буде тривати вкрай довго, скажімо. Тобто це не буде розтягування на десятиліття, це навпаки буде інтенсифікація процесу і вимотування Росії значно швидшими темпами", - пояснив політолог.

Дипломатичний бій

Саакян відзначив, що Україні не доведеться йти на значну частину поступок, які наразі лунають, але їй потрібно буде постійно давати складний дипломатичний бій.

"З одного боку, погоджуючись, а з іншого - вводячи час від часу нові перемінні, вислизаючи і пропонуючи альтернативи. В України зараз ключове поле битви буде саме дипломатія, а не стільки фронт. Який, безумовно, залишається вкрай важливим, оскільки саме там може куватися поразка. Але перемога зараз куватиметься на дипломатичному поприщі", - додав він.



Як тільки стане відомо про перемовини Трампа й Путіна - розпочнеться новий етап дипломатичного бою, під час якого Києву потрібно буде працювати з республіканцем, його командою та представниками.

Ця робота значною мірою відбуватиметься в закритому форматі, але водночас передбачатиме й публічні комунікації. Паралельно необхідно буде координувати дії з європейськими партнерами та коаліцією держав, які активно впливають на позицію Штатів. Саме на цьому напрямку зараз зосереджена основна дипломатична боротьба.

"Україні треба бути весь час частиною рішення, а не тільки частиною проблеми. І це буде ідеєю фікс української дипломатії. Ну принаймні, як на мене, воно мало б бути", - пояснив Саакян.