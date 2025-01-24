Война в Украине может выйти в фазу деэскалации в конце года или весной 2026-го, - эксперт

Полномасштабная война в Украине может перейти в фазу деэскалации в конце текущего года или же весной 2026-го.

По словам политолога, как диктатору России Владимиру Путину, так и президенту США Дональду Трампу необходима победная реляция в вопросе полномасштабной войны в Украине. После ближайших нескольких месяцев "танцев с бубном" начнется новая фаза эскалации, которая продлится до конца 2025-го, или весны 2026-го.

"Но точно война с Трампом не будет длиться крайне долго, скажем. То есть это не будет растягивание на десятилетия, это наоборот будет интенсификация процесса и изматывание России значительно более быстрыми темпами", - пояснил политолог.

Дипломатический бой

Саакян отметил, что Украине не придется идти на значительную часть уступок, которые сейчас звучат, но ей нужно будет постоянно давать сложный дипломатический бой.

"С одной стороны, соглашаясь, а с другой - вводя время от времени новые переменные, ускользая и предлагая альтернативы. У Украины сейчас ключевое поле битвы будет именно дипломатия, а не столько фронт. Который, безусловно, остается крайне важным, поскольку именно там может коваться поражение. Но победа сейчас будет коваться на дипломатическом поприще", - добавил он.



Как только станет известно о переговорах Трампа и Путина - начнется новый этап дипломатического боя, во время которого Киеву нужно будет работать с республиканцем, его командой и представителями.

Эта работа в значительной степени будет происходить в закрытом формате, но в то же время будет предусматривать и публичные коммуникации. Параллельно необходимо будет координировать действия с европейскими партнерами и коалицией государств, которые активно влияют на позицию Штатов. Именно на этом направлении сейчас сосредоточена основная дипломатическая борьба.

"Украине надо быть все время частью решения, а не только частью проблемы. И это будет идеей фикс украинской дипломатии. Ну по крайней мере, как по мне, оно должно было бы быть", - пояснил Саакян.