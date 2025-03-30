Війна в Україні може тривати довше: МВФ оновив негативний сценарій

Сценарій передбачає, що війна триватиме до середини 2026 року, а шок погіршення ситуації почнеться в другому кварталі 2025 року.

"Цей шок чинитиме сильний тиск на настрої компаній і домогосподарств, а також на темпи повернення мігрантів і спричинить подальші великомасштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та вимкнення електроенергії, порівняно з базовим сценарієм", - ідеться в Меморандумі.

Переглянутий сценарій передбачає падіння реального ВВП на 2% у 2025 році та на 0,5% у 2026 році. У післявоєнний період біженців повернеться ще менше, ніж у базовому сценарії, що сповільнить зростання у 2027 році до 3,8%.

Сукупний дефіцит фінансування в негативному сценарії оцінюється в 162,9 млрд доларів, що на 14,1 млрд доларів вище базового прогнозу (148,8 млрд доларів). Цей обсяг розрахований на весь час дії програми з МВФ (другий квартал 2023 року - перший квартал 2027 року).

Скорочення зовнішньої економічної та військової підтримки може згодом підірвати і без того складну безпекову ситуацію, що призведе до більш слабких економічних показників і відкритих прогалин у фінансуванні, йдеться в документі.

"Втома від реформ і проблеми політичного консенсусу є вразливими місцями незалежно від розвитку війни", - зазначають у МВФ.

Негативний сценарій передбачає, що дисбаланс на валютному ринку знову з'явиться і збережеться протягом більш тривалого часу, враховуючи гірші показники експорту.

Можлива реакція влади України

У МВФ зазначають, що від початку війни влада вживала заходів для рішучого реагування на потрясіння в міру їхнього виникнення, ретельно балансуючи між необхідністю швидкого й ефективного реагування та соціальними міркуваннями.

Ці заходи включали зміну податків, оптимізацію капітальних видатків та інших менш пріоритетних статей видатків, пошуки додаткового фінансування та реалізацію рішучих заходів із підтримання фінансової стабільності та захисту міжнародних резервів, зокрема за допомогою валютного контролю.

У МВФ вважають, що плани дій у надзвичайних ситуаціях потребуватимуть зростання податкових надходжень, пошуку додаткового зовнішнього фінансування на дуже пільгових умовах, посилення грошово-кредитної політики, мобілізації внутрішнього фінансування і, ймовірно, подальшого коригування валютної політики.

Підвищення ПДВ, а також прискорення зближення акцизного податку з ЄС можуть бути ефективно та швидко реалізовані для збільшення доходів, а капітальні та соціальні видатки можуть бути обмежені лише категоріями з найвищим пріоритетом, йдеться в огляді.

"Дуже сильні політичні зобов'язання влади та послужний список, разом із поновленими гарантіями фінансування від міжнародних партнерів та очікуваним полегшенням тягаря заборгованості, дають упевненість у тому, що навіть у цьому оновленому негативному сценарії цілі програми... можуть бути досягнуті", - йдеться в Меморандумі.