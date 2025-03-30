Война в Украине может продлиться дольше: МВФ обновил негативный сценарий

Сценарий предполагает, что война продлится до середины 2026 года, а шок ухудшения ситуации начнется во втором квартале 2025 года.

"Этот шок окажет сильное давление на настроения компаний и домохозяйств, а также на темпы возвращения мигрантов и повлечет за собой дальнейший крупномасштабный ущерб энергетической инфраструктуре и отключения электроэнергии по сравнению с базовым сценарием", - говорится в Меморандуме.

Пересмотренный сценарий предусматривает падение реального ВВП на 2% в 2025 году и на 0,5% в 2026 году. В послевоенный период беженцев вернется еще меньше, чем базовом сценарии, что замедлит рост в 2027 году до 3,8%.

Совокупный дефицит финансирования в негативном сценарии оценивается в 162,9 млрд долларов, что на 14,1 млрд долларов выше базового прогноза (148,8 млрд долларов). Этот объем рассчитан на все время действия программы с МВФ (второй квартал 2023 года - первый квартал 2027 года).

Сокращение внешней экономической и военной поддержки может со временем подорвать и без того сложную ситуацию в области безопасности, что приведет к более слабым экономическим показателям и открытым пробелам в финансировании, говорится в документе.

"Усталость от реформ и проблемы политического консенсуса являются уязвимыми местами независимо от развития войны", - отмечают в МВФ.

Негативный сценарий предполагает, что дисбаланс на валютном рынке снова появится и сохранится в течение более длительного времени, учитывая худшие показатели экспорта.

Возможная реакция властей Украины

В МВФ отмечают, что с начала войны власти принимали меры для решительного реагирования на потрясения по мере их возникновения, тщательно балансируя между необходимостью быстрого и эффективного реагирования и социальными соображениями.

Эти меры включали изменение налогов, оптимизацию капитальных расходов и других менее приоритетных статей расходов, поиски дополнительного финансирования и реализацию решительных мер по поддержанию финансовой стабильности и защите международных резервов, в том числе посредством валютного контроля.

В МВФ считают, что планы действий в чрезвычайных ситуациях потребуют роста налоговых поступлений, поиска дополнительного внешнего финансирования на очень льготных условиях, ужесточения денежно-кредитной политики, мобилизации внутреннего финансирования и, вероятно, дальнейшей корректировки валютной политики.

Повышение НДС, а также ускорение сближения акцизного налога с ЕС могут быть эффективно и быстро реализованы для увеличения доходов, а капитальные и социальные расходы могут быть ограничены только категориями с наивысшим приоритетом, говорится в обзоре.

"Очень сильные политические обязательства властей и послужной список, вместе с возобновленными гарантиями финансирования от международных партнеров и ожидаемым облегчением бремени задолженности, дают уверенность в том, что даже в этом обновленном негативном сценарии цели программы… могут быть достигнуты", - говорится в Меморандуме.