UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна в Україні може бути тривалою, у нас будуть ще болісні втрати, - Резніков

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Війна Росії проти України може бути тривалою, адже у нас сильний і підступний ворог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова під час ветеранського форуму.

"Перемогти означає не просто звільнити нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися. І це дуже складне завдання. Багато хто у світі поки що вважає, що це неможливо", - сказав Резніков.

Проте, за його словами, українці вже довели, що "у нас інше уявлення про можливе і неможливе, тому ми обов'язково переможемо".

"У нас сильний підступний ворог і війна може бути тривалою, тому що це реальний марафон. У нас будуть ще болісні втрати, і щоб здолати росіян ми повинні усвідомити, що головне для перемоги", - наголосив міністр.

Резніков зазначив, що минулого року, щоб вистояти Україні потрібно було здобути зброю. Адже без цього наша армія просто закінчилась б за декілька місяців.

А зараз і на майбутнє, за його словами, "ключ до нашої перемоги полягає в тому, що будуть відчувати люди".

"Від того, що відчувають люди, залежить наша перевага над ворогом на довгій дистанції. Це єдність і готовність битися", - наголосив глава Міноборони.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень, ЗСУ уразили 4 пункти управління окупантів.

Окрім того, як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ досягли успіхів у районі Кремінної та просунулися до центру Роботиного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниОлексій РезніковВійна Росії проти України