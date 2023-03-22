UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна в Україні сильно впливає на екологію сусідніх держав, - заступник генсека ООН

Фото: Заступник генсека ООН Інгер Андерсен (twitter Inger Andersen)
Автор: РБК-Україна

Держави, які межують з Україною, усвідомлюють серйозний вплив вторгнення РФ на навколишнє середовище.

Про це заявила заступник генсека ООН Інгер Андерсен в інтерв'ю Укрінформ , повідомляє РБК-Україна.

Україна попередньо оцінює екологічні збитки, завдані РФ, більш ніж у 2 трильйони гривень. Держави, що межують з Україною, розуміють, який великий вплив російське вторгнення має, зокрема, на довкілля.

"Я думаю, що розуміння цього не в останню чергу тому, що транскордонні впливи, очевидно, викликають занепокоєння в низці країн, які безпосередньо межують з Україною. Через кордон пролягають ліси. Вода тече в сусідню країну. Водоносні артерії з'єднані під землею і морське середовище знаходиться там, де йому хочеться. Вітри віють так, як віють", - сказала Андерсен.

Раніше ми повідомляли, що екологи та лісівники всіма силами намагаються зберегти популяцію рідкісних тварин в Україні.

Нагадаємо, гендиректор ДПЕК Максим Тимченко заявив, що Україна після війни може стати головним експортером чистої енергії до Європейського Союзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНВійна Росії проти України