Війна в Україні сильно впливає на екологію сусідніх держав, - заступник генсека ООН

Держави, які межують з Україною, усвідомлюють серйозний вплив вторгнення РФ на навколишнє середовище.
Про це заявила заступник генсека ООН Інгер Андерсен в інтерв'ю Укрінформ , повідомляє РБК-Україна.
Україна попередньо оцінює екологічні збитки, завдані РФ, більш ніж у 2 трильйони гривень. Держави, що межують з Україною, розуміють, який великий вплив російське вторгнення має, зокрема, на довкілля.
"Я думаю, що розуміння цього не в останню чергу тому, що транскордонні впливи, очевидно, викликають занепокоєння в низці країн, які безпосередньо межують з Україною. Через кордон пролягають ліси. Вода тече в сусідню країну. Водоносні артерії з'єднані під землею і морське середовище знаходиться там, де йому хочеться. Вітри віють так, як віють", - сказала Андерсен.
Раніше ми повідомляли, що екологи та лісівники всіма силами намагаються зберегти популяцію рідкісних тварин в Україні.
Нагадаємо, гендиректор ДПЕК Максим Тимченко заявив, що Україна після війни може стати головним експортером чистої енергії до Європейського Союзу.
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