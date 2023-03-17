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"Зелена" енергетика України після війни може посилити енергобезпеку Європи, - Тімченко

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П'ятниця 17 березня 2023 16:13
"Зелена" енергетика України після війни може посилити енергобезпеку Європи, - Тімченко Фото: гендиректор ДТЕК Максим Тімченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна після війни може стати головним експортером чистої енергії до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

"Україна може стати головним експортером чистої енергії до ЄС і зробити великий внесок у післявоєнну систему енергетичної безпеки Європи", - зазначив він.

Глава компанії нагадав, що ДТЕК представив ініціативу "30 до 2030" на минулорічному Світовому економічному форумі у Давосі. Мета ініціативи - мати в Україні 30 ГВт потужностей відновлюваних джерел енергії до 2030 року.

"Це стане важливою частиною плану післявоєнної відбудови України та основною рушійною силою розвитку української економіки", - сказав гендиректор.

За його словами, 30 ГВт зеленої енергетики дозволили б Україні досягти 50% частки в структурі потужностей. При цьому 15 ГВт чистої енергії можна було б експортувати до ЄС у вигляді електроенергії та екологічно чистого водню.

Окрім того, Тімченко закликав міжнародні компанії приєднатися до коаліції бажаючих відбудовувати екологічне майбутнє України.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський у своєму посланні до народних депутатів заявив, що Україна має за мету стати лідером у трансформації енергетичної галузі для протидії будь-яким загрозам, тому країна будуватиме сучасну "зелену" енергетику.

Також, за словами Зеленського, Україна має стати зеленим енергетичним хабом, щоб експортувати зелену електроенергію та водень в ЄС.

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