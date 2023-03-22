Война в Украине сильно влияет на экологию соседних государств, - заместитель генсека ООН

Украина предварительно оценивает экологический ущерб, причиненный РФ, более чем в 2 триллиона гривен. Государства, граничащие с Украиной, понимают, какое большое влияние российское вторжение имеет в частности на окружающую среду.

"Я думаю, что понимание этого не в последнюю очередь потому, что трансграничные влияния, очевидно, вызывают беспокойство в ряде стран, непосредственно граничащих с Украиной. Через границу пролегают леса. Вода течет в соседнюю страну. Водоносные артерии соединены под землей , и морская среда находится там, где ему хочется. Ветры веют так, как веют", - сказала Андерсен.