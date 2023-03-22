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Война в Украине сильно влияет на экологию соседних государств, - заместитель генсека ООН

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Среда 22 марта 2023 07:14
Война в Украине сильно влияет на экологию соседних государств, - заместитель генсека ООН Фото: Заместитель генсека ООН Ингер Андерсен (twitter Inger Andersen)
Автор: РБК-Украина

Соседствующие с Украиной государства осознают серьезное влияние вторжения РФ на окружающую среду.

Об этом заявила заместитель генсека ООН Ингер Андерсен в интервью Укринформ, сообщает РБК-Украина .

Украина предварительно оценивает экологический ущерб, причиненный РФ, более чем в 2 триллиона гривен. Государства, граничащие с Украиной, понимают, какое большое влияние российское вторжение имеет в частности на окружающую среду.

"Я думаю, что понимание этого не в последнюю очередь потому, что трансграничные влияния, очевидно, вызывают беспокойство в ряде стран, непосредственно граничащих с Украиной. Через границу пролегают леса. Вода течет в соседнюю страну. Водоносные артерии соединены под землей , и морская среда находится там, где ему хочется. Ветры веют так, как веют", - сказала Андерсен.

Ранее мы сообщали, что экологи и лесоводы всеми силами пытаются сохранить популяцию редких животных в Украине.

Напомним, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина после войны может стать главным экспортером чистой энергии в Европейский союз.

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