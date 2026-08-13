Війна в Україні дає Північній Кореї нову перевагу, - генерал Командування ООН

Участь у російсько-українській війні дала північнокорейським військам сучасний бойовий досвід і можливість випробувати свої ракетні системи, що змінює розрахунки безпеки на Корейському півострові.
Про це заявив заступник командувача Командування ООН (UNC) генерал-лейтенант Скотт Вінтер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NK News.
За словами австралійського генерала, альянс Пхеньяна з Москвою дав військам КНДР змогу ознайомитися з технологіями та тактикою сучасної війни.
"Відносини між Північною Кореєю та Росією, а також участь Північної Кореї у війні в Україні є своєчасним нагадуванням усім нам про глобальний характер загроз безпеці", - наголосив Вінтер.
Він підкреслив, що Північна Корея використала цей конфлікт як можливість для випробування низки своїх балістичних ракетних систем і отримала реальний бойовий досвід.
Отриманий Пхеньяном досвід врахують під час щорічних військових навчань США та Південної Кореї "Щит свободи Ульчі" (UFS), які стартують у понеділок.
У них візьмуть участь 70 військовослужбовців з 11 країн-членів UNC. Цьогорічні навчання включатимуть сценарії протидії загрозам глушіння GPS, кібератакам та операціям із використанням дронів.
За кілька днів до навчань КНДР знову запустила балістичні ракети. В UNC засудили такі "провокації", зазначивши, що вони збільшують ймовірність помилок на півострові.
Одним із завдань UNC є моніторинг дотримання перемир'я. Водночас командування досі не оприлюднило результати розслідування щодо звинувачень Сеула у відправці військових дронів до Пхеньяна в жовтні 2024 року.
Вінтер відмовився підтвердити, чи завершено це розслідування, яке триває майже два роки. Він пояснив, що такі справи є "неймовірно складними" і не всі звіти виносяться на загал.
Командування ООН (UNC) - це багатосторонній орган під керівництвом США, який відповідає за контроль і дотримання перемир'я на Корейському півострові, укладеного після Корейської війни 1950-1953 років.
Основними завданнями організації є моніторинг і розслідування, деескалація та комунікація та оборона Південної Кореї.
Нагадаємо, що військова співпраця між Москвою та Пхеньяном значно посилилася і вийшла на новий рівень після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Північна Корея не лише регулярно постачає російським військам боєприпаси, а й надає нові партії ракет та відправляє власний контингент.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія отримала нову поставку балістичних ракет з КНДР.
За його словами, така співпраця створює додаткові ризики для всього світу, адже отриманий у війні досвід дозволяє Пхеньяну суттєво вдосконалити власний ракетний потенціал.
Крім того, за даними української розвідки, Росія має намір залучити до 50 тисяч солдатів з КНДР. Виконання завдань на російській території та безпосередня участь у боях дозволяють північнокорейським військовим засвоїти тактику та технології сучасної війни.