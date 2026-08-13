Війна в Україні дає Північній Кореї нову перевагу, - генерал Командування ООН

Уроки війни та нові загрози

За словами австралійського генерала, альянс Пхеньяна з Москвою дав військам КНДР змогу ознайомитися з технологіями та тактикою сучасної війни.

"Відносини між Північною Кореєю та Росією, а також участь Північної Кореї у війні в Україні є своєчасним нагадуванням усім нам про глобальний характер загроз безпеці", - наголосив Вінтер.

Він підкреслив, що Північна Корея використала цей конфлікт як можливість для випробування низки своїх балістичних ракетних систем і отримала реальний бойовий досвід.

Отриманий Пхеньяном досвід врахують під час щорічних військових навчань США та Південної Кореї "Щит свободи Ульчі" (UFS), які стартують у понеділок.

У них візьмуть участь 70 військовослужбовців з 11 країн-членів UNC. Цьогорічні навчання включатимуть сценарії протидії загрозам глушіння GPS, кібератакам та операціям із використанням дронів.

За кілька днів до навчань КНДР знову запустила балістичні ракети. В UNC засудили такі "провокації", зазначивши, що вони збільшують ймовірність помилок на півострові.

Польоти дронів та порушення перемир'я

Одним із завдань UNC є моніторинг дотримання перемир'я. Водночас командування досі не оприлюднило результати розслідування щодо звинувачень Сеула у відправці військових дронів до Пхеньяна в жовтні 2024 року.

Вінтер відмовився підтвердити, чи завершено це розслідування, яке триває майже два роки. Він пояснив, що такі справи є "неймовірно складними" і не всі звіти виносяться на загал.

Чим займається Командування ООН

Командування ООН (UNC) - це багатосторонній орган під керівництвом США, який відповідає за контроль і дотримання перемир'я на Корейському півострові, укладеного після Корейської війни 1950-1953 років.

Основними завданнями організації є моніторинг і розслідування, деескалація та комунікація та оборона Південної Кореї.