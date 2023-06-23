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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна - це не голівудський блокбастер. Подоляк відповів "вболівальникам із трибун"

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наступ українських воїнів продовжується на низці напрямків. Військове командування спирається виключно на воєнну науку та розум.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Реальна війна - це не голлівудський блокбастер. Контрнаступ - не новий сезон серіалу на Netflix. Не треба очікувати екшену та запасатися попкорном. Наступальні операції Збройних Сил України продовжуються на низці напрямків. Відбуваються формувальні операції з підготовки поля бою", - написав Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, час відіграє важливе значення під час війни. Час, який було витрачено на переконання Заходу щодо необхідності поставок зброї - перетворюється на побудовані росіянами фортифікаційні споруди, глибоко викопану лінію оборони та систему мінних полів.

"Злам російського фронту сьогодні потребує розумного та виваженого підходу. Життя солдата - найважливіша цінність для України. Військове командування спирається не на вболівальників із трибун, а на воєнну науку та розум", - додав радник голови Офісу президента.

Контрнаступ ЗСУ

Збройні сили України розпочали контрнаступ ще на початку червня. Згідно з офіційними даними наших воїнів, за два тижні військові звільнили від ворога 8 населених пунктів в Донецькій та Запорізькій областях.

За словами президента Володимира Зеленського, просування наших воїнів на фронті не проходить швидко, водночас наступ ЗСУ восени минулого року теж розпочинався подібним чином.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що давати оцінку контрнаступу поки що рано.

"Щодня у нас є просування. Щодня. Так, це поступово, але наші закріплюються на цих рубежах і вони просуваються впевнено", - пояснила Маляр.

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Російська ФедераціяОфіс президентаВійна в УкраїніКонтрнаступ ЗСУ