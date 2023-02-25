Війна триватиме ще понад півроку: українці назвали строк до перемоги

У лютому 2022 році 42% українців вважають, що війна триватиме від шести місяців до року, 28% - що більше року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опливання компанії Info Sapiens .

У перемогу над Росією за кілька місяців вірять 14% респондентів, за кілька тижнів - 2%, за тиждень - 1%. Ще 13% не можуть спрогнозувати терміни закінчення війни.

Впевненість у перемозі незмінна. У лютому вірили в перемогу 92% українців.

За даними опитування, 95% впевнені у звільненні територій, окупованих у 2022 році, і 90% - територій, окупованих у 2014-2021 роках.

Опитування проведене компанією Info Sapiens 17-19 лютого серед 1011 респондентів. Телефонне опитування не враховує думку українців, що виїхали за кордон і думку мешканців окупованих у 2022 році територій без українського мобільного зв’язку. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.