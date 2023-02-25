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Война продлится не менее полугода: украинцы назвали срок до победы

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Украина, Суббота 25 февраля 2023 11:38
Война продлится не менее полугода: украинцы назвали срок до победы Фото: украинцы ожидают победу не раньше чем через полгода (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2022 года 42% украинцев считают, что война будет продолжаться от шести месяцев до года, 28% - больше года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опливание компании Info Sapiens .

В победу над Россией за несколько месяцев верят 14% респондентов, за несколько недель - 2%, за неделю - 1%. Еще 13% не могут спрогнозировать сроки окончания войны.

Война продлится не менее полугода: украинцы назвали срок до победы

Уверенность в победе неизменна. В феврале верили в победу 92% украинцев.

Война продлится не менее полугода: украинцы назвали срок до победы

По данным опроса, 95% уверены в освобождении территорий, оккупированных в 2022 году, и 90% - территорий, оккупированных в 2014-2021 годах.

Война продлится не менее полугода: украинцы назвали срок до победы

Опрос проведен компанией Info Sapiens 17-19 февраля среди 1011 респондентов. Телефонный опрос не учитывает мнение украинцев, выехавших за границу и мнение жителей оккупированных в 2022 году территорий без украинской мобильной связи. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в феврале 2023 года большинство (63%) украинцев считают, что для победы в войне с Россией нужно не менее полугода или больше времени. В победу за несколько недель или месяцев верят около 20%, не верят в победу только 1%.

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