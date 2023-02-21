Не менше півроку: українці спрогнозували час до перемоги
У лютому 2023 року більшість (63%) українців вважають, що для перемоги у війні з Росією потрібно не менше півроку або ж і більше часу. У перемогу за кілька тижнів або місяців вірять близько 20%, не вірять у перемогу лише 1%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Як зазначають соціологи, наприкінці весни минулого року, попри високий рівень впевненості у перемозі, респонденти почали більш "тверезо" оцінювати терміни її досягнення.
Опитування було проведене 6-7 лютого 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Нагадаємо, більшість громадян країн Європейського Союзу (61%) вважають, що Україна переможе у війні із Росією. Частка впевнених у перемозі України коливається від 51% в Італії до 81% у Польщі.