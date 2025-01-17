Війна триватиме довше: Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України

У червні минулого року Світовий прогнозував середній показник зростання ВВП України у 5,8% на рік у 2025-2026 роках, "за умови, що активні бойові дії триватимуть упродовж 2024 року та згодом стануть помірними".

За сьогоднішніми оцінками Світового банку, зростання в Україні сповільниться до 3,2% 2024 року, що відображає такі проблеми, як скорочення енергетичних потужностей і зимові вимкнення електроенергії, які стримували зростання торгівлі та промислового виробництва. Незважаючи на ці перешкоди і триваючі атаки на інфраструктуру, економіка показала зростання.

"Прогнозується, що зростання України сповільниться до 2% у 2025 році, з урахуванням припущення, що активні бойові дії триватимуть упродовж усього року. Очікується стійке відновлення на 7% у 2026 році, за умови припинення активних бойових дій, підкріпленого інвестиціями в споживання і реконструкцію", - йдеться в огляді.

За даними Світового банку, за останній рік конфлікт безпосередньо торкнувся 41% населення України, що підкреслює серйозні людські та економічні втрати. Витрати на оборону становили близько третини ВВП у 2023 році.

Початок переговорів про вступ до Європейського Союзу і План щодо України в рамках механізму фінансування ЄС (фінансова підтримка на період 2024-2027 рр.) слугують важливими опорами для приєднання до ЄС, зазначає Світовий банк.