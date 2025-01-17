Война продлится дольше: Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины

В июне прошлого года Всемирный прогнозировал средний показатель роста ВВП Украины в 5,8% в год в 2025-2026 годах, "при условии, что активные боевые действия продолжатся в течение 2024 года и впоследствии станут умеренными".

По сегодняшним оценкам Всемирного банка, рост в Украине замедлится до 3,2% в 2024 году, что отражает такие проблемы, как сокращение энергетических мощностей и зимние отключения электроэнергии, которые сдерживали рост торговли и промышленного производства. Несмотря на эти препятствия и продолжающиеся атаки на инфраструктуру, экономика показала рост.

"Прогнозируется, что рост Украины замедлится до 2% в 2025 году, с учетом предположения, что активные боевые действия продолжатся в течение всего года. Ожидается устойчивое восстановление на 7% в 2026 году, при условии прекращения активных боевых действий, подкрепленного инвестициями в потребление и реконструкцию", - говорится в обзоре.

По данным Всемирного банка, за последний год конфликт напрямую затронул 41% населения Украины, что подчеркивает серьезные человеческие и экономические потери. Расходы на оборону составили около трети ВВП в 2023 году.

Начало переговоров о вступлении в Европейский Союз и План по Украине в рамках механизма финансирования ЕС (финансовая поддержка на период 2024-2027 гг.) служат важными опорами для присоединения к ЕС, отмечает Всемирный банк.