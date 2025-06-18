Війна Трампа з трансгендерами: суд скасував скандальний указ

Федеральний суд у Массачусетсі заборонив застосовувати указ президента США Дональда Трампа, який зобов'язує американців зазначати в нових паспортах тільки жіночу або чоловічу стать.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Федеральна суддя Джулія Кобік постановила, що будь-яка людина, якій необхідно продовжити або замінити свій паспорт, може подати заяву на отримання нового документа, в якому буде дозволено змінити ім'я або стать.
Згідно з рішенням судді, американці мають право обрати стать, з якою вони себе ідентифікують. Також заявники можуть вибрати "X" у формі під час заповнення заяви.
Нова постанова розширила більш раннє рішення Кобік від квітня 2025 року, що застосовувалося тільки шістьох позивачів.
"Загалом формулювання указу відкрито заперечують ідентичність цілої групи людей - американських трансґендерів, які завжди існували та давно визнані, зокрема у сфері права та медицини", - писала Кобик у своєму квітневому рішенні.
Нагадаємо, у січні президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким Сполучені Штати визнаватимуть тільки дві статі, чоловічу і жіночу.
У документі також було описано вимогу до уряду використовувати термін "стать" замість "гендер".
Указ Трампа викликав негативну реакцію у США. Захисники прав людини заявили, що будь-які заходи, що обмежують права трансгендерів, підірвуть прогрес, досягнутий у боротьбі з системними забобонами.
Також адміністрація Трампа заборонила трансгендерним військовослужбовцям служити в армії. У березні суд заблокував цей указ.
Глава Пентагону Піт Гегсет висміяв суддю, яка заблокувала заборону на трансгендерних військовослужбовців в армії, і заявив, що подасть апеляцію.
У підсумку Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа застосовувати заборону на службу трансгендерів в армії.
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