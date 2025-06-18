Война Трампа с трансгендерами: суд отменил скандальный указ

Федеральный судья Джулия Кобик постановила, что любой человек, которому необходимо продлить или заменить свой паспорт, может подать заявление на получение нового документа, в котором будет разрешено изменить имя или пол.

Согласно решению судьи, американцы имеют право выбрать пол, с которым они себя идентифицируют. Также заявители могут выбрать "X" в форме при заполнении заявления.

Новое постановление расширило более раннее решение Кобик от апреля 2025, которое применялось только к шести истцам.

"В целом, формулировки указа открыто отрицают идентичность целой группы людей -американских трансгендеров, которые всегда существовали и давно признаны, в том числе в сфере права и медицины", - писала Кобик в своем апрельском решении.