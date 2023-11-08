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США відреагували на заяву Зеленського про те, що вибори в Україні під час війни не на часі

США, Середа 08 листопада 2023 01:40
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США відреагували на заяву Зеленського про те, що вибори в Україні під час війни не на часі Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний департамент США із розумінням ставиться до позиції президента України Володимира Зеленського, що проведення виборів під час війни не на часі, адже це відповідає Конституції.

Про це заявив заступник речника Держдепу США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

У відомстві зазначили, що Україна перебуває в такому становищі, тому що Росія продовжує свою повномасштабну незаконну війну проти неї і це важливо пам'ятати.

Патель підкреслив, що майже 20% території України перебувають під окупацією, а десятки мільйонів громадян були вимушені стати біженцями та тимчасово переміщеними особами.

Речник Держдепу заявив, що позиція, яку озвучив президент України, зрештою "відповідає їхній Конституці".

Вибори під час війни

Зазначимо, що в Україні вибори президента заплановані на 2024 рік. Вони мають пройти наприкінці березня. Але воєнний стан робить їх неможливими. Водночас деякі західні політики всеодно закликали Київ провести вибори.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що президент України зважує всі "за" та "проти" виборів. Однак пізніше Зеленський заявив, що наразі питання виборів не на часі.

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Вибори в Україні Сполучені Штати Америки Володимир Зеленський
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