Війна стане прихованою. Експерт оцінив розкол в елітах Ірану після появи нового лідера

"Те, що ми бачили щодо сутичок між гілками режиму - так, це було масштабно протягом цих двох-трьох днів. Ми бачили, що дехто виступає проти обрання Моджтаби новим лідером, і проблема в тому, що радикальне крило зуміло його просунути, і це ознака їхнього домінування в цьому питанні", - зазначив він.

Сабті зауважив, що сутички були й будуть між поміркованими та радикальними частинами. Він нагадав, що саме так і було між президентом і КВІР, коли він сказав, що не збираються бомбити сусідів, а в той самий момент розбомбили Дубай чи інші місця.

"Тому ми будемо спостерігати це дедалі більше, але тихіше, бо тепер є лідер. У них був шанс, поки лідера не було, тому сутички були відкритими. Але тепер... це буде більш приховано. Та тимчасова рада керівництва, звісно, скасована, вони йдуть по домівках, і кожен знову буде на своїй позиції", - заявив експерт.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 8 березня, держЗМІ Ірану повідомили про призначення нового верховного лідера країни. Ним став Моджтаба Хаменеї - син аятоли Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого внаслідок американсько-ізраїльських ударів.

РБК-Україна з посиланням на джерела раніше писало, що прихід Моджтаби може змінити баланс впливу в іранській еліті, оскільки його призначення посилює позиції силових структур і послаблює інші групи впливу.

Новий лідер вважається ультраконсерватором і виступає за посилення підтримки терористичних угруповань у регіоні, а також за жорстке придушення протестів усередині країни.

Додаткові суперечки викликало й те, що Моджтаба Хаменеї не має релігійного титулу аятоли, який традиційно вважається важливим для обіймання найвищої посади в системі влади Ірану.