Війна в Секторі Газа триватиме ще багато місяців, - прем'єр Ізраїлю

"Досягнення перемоги вимагає більше часу. Війна триватиме ще багато місяців. Моя політика зрозуміла – продовжуватиме боротися доти, доки не будуть досягнуті всі цілі війни", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

З його слів, країна веде війну на всіх фронтах. Глава уряду також пообіцяв протистояти Ірану скрізь та всіма способами.

Крім того, у своєму виступі Нетаньяху знову попередив, що Іран постраждає, якщо Хезболла почне ескалацію війни з Ізраїлем.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Терористи вбивали та викрадали не лише військових, а й цивільних людей. Після цього Тель-Авів розпочав операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, але бойові дії було відновлено вже 1 грудня через, як стверджує Тель-Авів, порушення умов з боку терористів.

Тим часом Джо Байден стверджує, що Ізраїль починає втрачати світову підтримку через "невибіркові бомбардування" Сектору Газа. Зокрема, Генасамблея ООН більшістю голосів проголосувала за вимогу про припинення вогню.

Біньямін Нетаньяху запевняє, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАСу.