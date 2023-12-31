Война в Секторе Газа будет продолжаться еще много месяцев, - премьер Израиля

"Достижение победы требует больше времени. Война будет продолжаться еще много месяцев. Моя политика ясна – продолжать сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны", - заявил премьер-министр Израиля.

По его словам, страна ведет войну на всех фронтах. Глава правительства также пообещал противостоять Ирану везде и всеми способами.

Кроме того, в своем выступлении Нетаньяху вновь предупредил, что Иран пострадает, если "Хезболла" начнет эскалацию войны с Израилем.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. Террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских людей. После этого Тель-Авив начал операцию "Железные мечи".

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных, но боевые действия были возобновлены уже 1 декабря из-за, как утверждает Тель-Авив, нарушения условий со стороны террористов.

Между тем Джо Байден утверждает, что Израиль начинает терять мировую поддержку из-за "невыборочных бомбардировок" Сектора Газа. В частности, Генассамблея ООН большинством голосов проголосовала за требование прекращения огня.

Биньямин Нетаньяху уверяет, что международное давление не остановит войну против ХАМАСа.