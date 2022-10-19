Війна Росії в Україні століттями буде прикладом того, як не треба воювати, - WP

Як повідомляє видання, останньою тактикою Росії стали бомбардування українських міст і це ще один запеклий та підлий гамбітом, який може мати неприємні наслідки. Війна розпочалася 24 лютого з безладного кидка до Києва, який закінчився 40-кілометровою пробкою російської техніки. Російські військові показали себе нездатними синхронізувати або забезпечувати швидкодіючі повітряні та наземні операції. Їй так і не вдалося навіть завоювати панування у повітрі. Українці змогли зупинити безперервний дощ російських снарядів на Донбасі, вразивши склади боєприпасів та командні пункти. Росіяни не змогли пристосуватися та немає жодних вказівок на те, що вони знищили хоч один HIMARS.

The Washington Post повідомляє, що на початку вересня росіяни зробили ще одну велику помилку. Вони перекинули сили зі сходу для захисту від українського контрнаступу на півдні та були зненацька захоплені, коли українці зробили раптову атаку в районі Харкова. Українська армія звільнила тисячі квадратних миль території та змусила російські війська похитнутися. Президент РФ Володимир Путін продовжує помилятися. 30 вересня він оголосив про анексію чотирьох українських областей, які його сили не контролюють повністю, та висунув погрози ядерної війни, якщо Захід не дозволить йому піти з рук.

За даними видання, за останні 100 років практично немає свідчень того, що терористичні бомбардування були тактикою перемоги у війні. Звичайний результат - об'єднання населення, яке кинуло виклик нападникам. Навіть під час Другої світової війни, коли бомбардувальники союзників скинули мільйони тонн бомб на Німеччину та Японію, для перемоги у війні, як і раніше, потрібно було перемогти армії Осі. Якщо Путін не застосує ядерну зброю, то масштаби руйнувань, які він може завдати, будуть різко обмежені, тому що українська система ППО залишається у робочому стані та доповнюється західними системами.

Новий російський командувач в Україні незабаром виявить, що це не так просто, як бомбити безпорадних сирійців. Якщо Путін справді впаде у відчай, він може вдатися до тактичної ядерної зброї, але це дуже ризикований варіант, який може мати неприємні наслідки, якщо він призведе до військової відповіді НАТО. Саме тому війна Росії в Україні вивчатиметься століттями військовими істориками та стане майстер-класом того, як не треба воювати.