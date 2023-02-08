Війна Росії проти України одна з головних причин глобальної інфляції, - Байден

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти України, та пандемія COVID-19 є головними причинами глобальної проблеми з інфляцією.

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час виступу перед обома палатами Конгресу 8 лютого.

"Інфляція стала глобальною проблемою, тому що пандемія безпосередньо порушила наші ланцюги поставок, а несправедлива та жорстока війна Путіна в Україні призвела до перебоїв у постачанні енергії та продовольства, заблокувала вивезення зерна з України", - зазначив глава Білого дому.

Водночас, за словами Байдена, Сполучені Штати докладають значних зусиль, щоб здолати цю проблему - і як перша економіка світу досягли кращих результатів, ніж інші країни.

"Ми зараз у кращому становищі, ніж будь-яка інша країна на Землі", - додав президент США.