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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Война России против Украины одна из главных причин глобальной инфляции, - Байден

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, и пандемия COVID-19 являются главными причинами глобальной проблемы с инфляцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена во время выступления перед обеими палатами Конгресса 8 февраля.

"Инфляция стала глобальной проблемой, потому что пандемия напрямую нарушила наши цепи поставок, а несправедливая и жестокая война Путина в Украине привела к перебоям в поставках энергии и продовольствия, заблокировала вывоз зерна из Украины", - отметил глава Белого дома.

В то же время, по словам Байдена, Соединенные Штаты прилагают значительные усилия, чтобы преодолеть эту проблему - и как первая экономика мира достигли лучших результатов, чем другие страны.

"Мы сейчас в лучшем положении, чем любая другая страна на Земле", - добавил президент США.

Напомним, Государственная служба статистики проинформировала, что инфляция в Украине замедлилась в конце 2022 года.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна России против Украины