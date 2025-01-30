Війна РФ проти України не завершиться виконанням усіх цілей однієї зі сторін, - Рубіо

Рубіо підкреслив, що як у президента України Володимира Зеленського, так і у російського диктатора Володимира Путіна є свої внутрішні інтереси.

"Якщо уявити, що ви українець, росіяни змусили вас так страждати, і тепер ви дозволите їм залишити землю (під контролем - ред.)? Я маю на увазі, що в Україні люди були б засмучені цим, ви б це зрозуміли", - додав держсекретар.

Але, за його словами, є й зрілі реалії життя. Вони свідчать про те, що обидві сторони платять за війну важку ціну й обидві сторони зацікавлені в тому, щоб цей конфлікт закінчився.

"Це (війна - ред.) не закінчиться з максималістськими цілями однієї зі сторін, і доведеться виконати багато важкої роботи. І я думаю, що тільки Сполучені Штати під керівництвом президента Трампа (Дональда Трампа - ред.) можуть зробити це можливим, але це буде нелегко, і це потребуватиме деякого часу. Але я знаю, що він має твердий намір домогтися цього", - підкреслив Рубіо.