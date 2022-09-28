Війна, "референдуми" та жертви: Росія за 30 років спровокувала конфлікти у трьох країнах

Росія за останні 30 років спровокувала конфлікти у трьох державах, серед яких Україна. Таким чином РФ підриває глобальну безпеку, побудовану на міжнародному праві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ у Facebook.

МЗС відреагував на проведення фейкових "референдумів" на окупованих територіях України. Міністерство зазначило, що цей сценарій для Росії традиційний та використовується протягом останніх трьох десятків років.

"Зараз Росія знову вирішила організувати пропагандистське шоу під назвою "референдуми" у тимчасово окупованих нею частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Проте, як і до цього, ці дії не нестимуть жодних правових наслідків", - заявили в МЗС.

Які конфлікти спровокувала Росія

На початку 1990-х Москва створила збройні конфлікти на території сусідської Грузії, зокрема в Абхазії (1992-1993 рр.) та Цхінвальському районі (1991-1992, 2008 рр.). Від дій Росії загинуло щонайменше 10 тисяч людей.

Після цього були проголошені так звані "Республіка Абхазія" та "Республіка Південна Осетія", які досі не визнаються світом.

Також від російських маніпуляцій постраждала Молдова у 1992 році. Збройний конфлікт у невизнаному Придністров'ї призвів до тисячі жертв.

У 2014 році Росія дісталася до України, окупувавши Крим та частину Донбасу. У 2022 році Кремль розпочав повномасштабну війну проти України. Москва намагається завдяки незаконним "референдумам" нібито "приєднати" частину південних та східних областей до складу РФ.

"В такий спосіб Росія підриває архітектуру глобальної безпеки, побудовану на нормах міжнародного права", - додали в МЗС.

Фото: Росія спровокувала чотири конфлікти (facebook.com/UkraineMFA)