Война, "референдумы" и жертвы: Россия за 30 лет спровоцировала конфликты в трех странах

Россия за последние 30 лет спровоцировала конфликты в трех государствах, включая Украину. Таким образом РФ подрывает глобальную безопасность, построенную на международном праве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел в Facebook.

МИД отреагировал на проведение фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Министерство отметило, что этот сценарий для России традиционный и используется в последние три десятка лет.

"Сейчас Россия вновь решила организовать пропагандистское шоу под названием "референдумы" во временно оккупированных ею частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Однако, как и до этого, эти действия не будут нести никаких правовых последствий", - заявили в МИД.

Какие конфликты спровоцировала Россия

В начале 1990-х Москва создала вооруженные конфликты на территории соседней Грузии, в частности в Абхазии (1992-1993 гг.) и Цхинвальском районе (1991-1992, 2008 гг.). Из-за действий России погибли не менее 10 тысяч человек.

После этого были провозглашены так называемые "Республика Абхазия" и "Республика Южная Осетия", которые до сих пор не признаются миром.

Также от российских манипуляций пострадала Молдова в 1992 году. Вооруженный конфликт в непризнанном Приднестровье привел к тысяче жертв.

В 2014 году Россия добралась до Украины, оккупировав Крым и часть Донбасса. В 2022 году Кремль начал полномасштабную войну против Украины. Москва пытается благодаря незаконным "референдумам" якобы "присоединить" часть южных и восточных областей к составу РФ.

"Таким образом Россия подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на нормах международного права", - добавили в МИД.

Фото: Россия спровоцировала четыре конфликта (facebook.com/UkraineMFA)