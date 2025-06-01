Війна проти природи. Якими будуть наслідки від знищення "світу" комах у зоні бойових дій

Якими будуть наслідки війни для світу комах

За словами Глотова, поки неможливо оцінити усі наслідки від війни для "світу" комах, оскільки науковці не мають доступу до територій, які найбільше постраждали.

"Втім, вже зараз можемо сказати, що наслідки від знищення природних екосистем через російську збройну агресію фіксуватимемо не тільки ми, а й вся Європа та Азія, їх вивчатимуть і спостерігатимуть ще внуки наших внуків", - заявив ентомолог.

Також він зазначив, що на Луганщині будуть сплески чисельності комах-шкідників лісу: короїдів, гусачів, златків. Ці комахи розмножуються на місцях знищених лісів, оскільки розвиваються у мертвій або відмираючій деревині.

"Чим більше лісу згоріло, тим більше його заселяють шкідники. У цих умовах в них нема природних ворогів, тому у них високий рівень розмноження. Крім того, у знищених лісах уже не живуть птахи, які харчуючись личинками, регулюють чисельність комах. Тому шкідники там можуть масово множитись і поширюватися на "здорові" ділянки", - додав науковець.

Зміна клімату чи діяльність людей: що найбільше шкодить комахам

Глотов також пояснив, що найбільше комахи страждають через людську діяльність.

"Усі зміни клімату відбуваються виключно через людську діяльність: внаслідок викиду вуглецю, видобутку корисних копалин, їх переробки і викиду в атмосферу. Жоден організм на планеті не приніс такої шкоди довкіллю, як люди. І всі ці зміни безумовно відображаються і на нас, і на рослинах, і на комахах", - уточнив ентомолог.

Найголовніший чинник, який впливає на комах - знищення їхнього природного середовища, тоді гине до 90% комах, які там водилися.

"Тому найгірше - це знищення природних біотопів комах: старих лісів, спалення очеретів. На одному гектарі випаленої ділянки гинуть мільйони лялечок, а це не сприяє відновленню різноманіттю", - розповів Глотов.