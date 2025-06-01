Война против природы. Какими будут последствия от уничтожения "мира" насекомых в зоне боевых действий

Война меняет не только карту Украины, но и экосистемы. Уничтоженные леса, пожары и отсутствие ухода создают идеальные условия для размножения вредителей.
О том, какими могут быть последствия войны для мира насекомых, в интервью РБК-Украина рассказал энтомолог, кандидат биологических наук Сергей Глотов.
По словам Глотова, пока невозможно оценить все последствия от войны для "мира" насекомых, поскольку ученые не имеют доступа к территориям, которые больше всего пострадали.
"Впрочем, уже сейчас можем сказать, что последствия от уничтожения природных экосистем из-за российской вооруженной агрессии будем фиксировать не только мы, но и вся Европа и Азия, их будут изучать и наблюдать еще внуки наших внуков", - заявил энтомолог.
Также он отметил, что в Луганской области будут всплески численности насекомых-вредителей леса: короедов, гусениц, златок. Эти насекомые размножаются на местах уничтоженных лесов, поскольку развиваются в мертвой или отмирающей древесине.
"Чем больше леса сгорело, тем больше его заселяют вредители. В этих условиях у них нет естественных врагов, поэтому у них высокий уровень размножения. Кроме того, в уничтоженных лесах уже не живут птицы, которые питаясь личинками, регулируют численность насекомых. Поэтому вредители там могут массово множиться и распространяться на "здоровые" участки", - добавил ученый.
Глотов также пояснил, что больше всего насекомые страдают из-за человеческой деятельности.
"Все изменения климата происходят исключительно из-за человеческой деятельности: вследствие выброса углерода, добычи полезных ископаемых, их переработки и выброса в атмосферу. Ни один организм на планете не принес такого вреда окружающей среде, как люди. И все эти изменения безусловно отражаются и на нас, и на растениях, и на насекомых", - уточнил энтомолог.
Самый главный фактор, который влияет на насекомых - уничтожение их естественной среды, тогда погибает до 90% насекомых, которые там водились.
"Поэтому хуже всего - это уничтожение естественных биотопов насекомых: старых лесов, сжигание камышей. На одном гектаре выжженного участка камыша погибают миллионы куколок, а это не способствует восстановлению разнообразия", - рассказал Глотов.
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