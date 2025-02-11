Війна повинна закінчитися скоро. Трамп підтвердив візит міністра фінансів США до України

За словами Трампа, під час свого візиту до України Бессент проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

"Ця війна повинна і скоро закінчиться - занадто багато смертей і руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало. Коли Америка сильна, у світі панує мир", - написав Трамп.

Зауважимо, незадовго до цього ЗМІ почали писати про візити Бассента до України. За даними Bloomberg, Бессент має намір відвідати Україну цього тижня в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин.

Пропозиція Трампа щодо рідкісноземельних металів

Раніше Трамп заявив, що Вашингтон зацікавлений в українських рідкісноземельних металах. За його словами, США нібито не проти угоди з Україною щодо отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

На це Зеленський відповів, що Україна відкрита до пропозицій США.

Також сьогодні Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати США рідкісноземельні метали на суму 500 млрд доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву.

Нагадаємо, рідкісноземельні метали - це група з 17 металів, які зустрічаються в природі в невеликих кількостях. Їх в основному використовують при виробництві електроніки, в авіаційно-космічній галузі, медицині тощо. В Україні зосереджені поклади графіту, урану, титану і літію, які є стратегічно цінними.