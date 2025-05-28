Білорусь відсуває від кордонів навчання "Захід 2025" й каже про "миролюбиву позицію"

Білорусь переносить навчання "Захід-2025"

За словами військового високопосадовця, перенесення спільних військових навчань з Росією "Захід-2025" углиб Білорусі має на меті зняти напругу в регіоні.

"Ми ухвалили рішення про зниження параметрів навчання "Захід-2025" та перенесення його основних маневрів углиб території Республіки Білорусь від західних кордонів", - заявив він.

Він також додав, що таким чином Білорусь підтверджує свою готовність до діалогу, компромісів та зниження напруженості.

"Ми робимо це, відверто кажучи, не сподіваючись на конструктивну відповідь. Робимо це переважно для демонстрації нашим союзникам і партнерам по всьому світу щиро миролюбної позиції Республіки Білорусь", - заявив міністр.

Що відомо про навчання "Захід-2025"

Спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" заплановані на середину вересня. У Росії вже заявили, що навчання нібито матимуть "суто оборонний характер", а в ході їх проведення будуть відпрацьовуватися "спільні дії щодо відображення агресії проти Союзної держави".