Війна обвалила половину бізнесу "Метінвесту", - Водовіз

За його словами, з початку повномасштабної війни компанія втратила половину бізнесу, зокрема – через знищення маріупольських активів.

Кількість працівників скоротилася з 100 тис. до 50 тис. Плановані інвестиції на 1,2 млрд доларів у Маріуполі стали неможливими вже за кілька днів після 24 лютого 2022 року.

"Обсяги експорту впали удвічі, хоча ми залишаємося найбільшим приватним експортером. Але це означає, що вся економіка ослабла вдвічі, і ми більше не такі сильні, як були раніше", – підкреслив Водовіз.

Окрему увагу він звернув на проблеми з доступом до європейського ринку, де "Метінвест" Ріната Ахметова змушений конкурувати з російськими постачальниками. Європейські регулятори часто ігнорують цю ситуацію, попри звернення з боку українських відомств і дипломатів, зазначив Олександр Водовіз.