Війна в новій обгортці: експерт пояснив, що насправді означає "буферна зона" від РФ

"Це просто трюк, маневр. Російська Федерація веде війну і зараз вони намагаються термін "війна" загорнути просто в нову обгортку і додати їй нового блиску. Що відбувається? Вони продовжують вести бойові дії, вони продовжують окуповувати наші території. Тепер ці території вони називають "буферними", "санітарними", нейтральними, як завгодно", - пояснив Ступак.



Він розповів, що Росія послідовно застосовує одну й ту саму схему: після захоплення територій, де проживають російськомовні громадяни, вона оголошує ці землі "історично своїми", бо ж там нібито проживає "російськомовне населення", створює там підконтрольну адміністрацію й зрештою включає до складу РФ.

Після цього, за даними експерта, з'являється потреба у створенні нової так званої буферної зони - і цикл починається знову. У підсумку війна триває, а окупація українських територій так і залишається головною метою Росії.

Експерт зазначив, що ці дії не мають жодної раціональної вигоди - захоплені території не несуть ні ресурсної цінності, ні стратегічних переваг. Це - окупація заради самої окупації.

"Воно ірраціональне, так, воно алогічне, воно нічого не дає. Воно не дає трильйонних запасів корисних копалин, виходу до якогось космопорту, нічого ці території взагалі їм не дають. Просто окуповувати для того, щоб окуповувати", - наголосив він.

Чому "буферна зона" не спрацює

"З точки зору взагалі буферної зони ця історія не працює. Цей термін можна було б використати в 17 столітті, 18 столітті, можливо навіть під час Першої світової війни. Але станом на 2025 рік буферна зона - термін не працює", - підкреслив він.

На думку експерта, теза про "буферну" зону не витримує критики з огляду на сучасні реалії війни.

Він пояснив, що такі зони історично розглядалися як простір безпеки між сторонами конфлікту, куди не долітає ворожа зброя.

Проте, як зауважив експерт, сьогодні, коли дрони можуть пролітати 10-20 км, а артилерійські снаряди - 60-70 км і більше, неможливо створити ділянку, де було б повністю безпечно.

"Ну давайте так: безпілотники, FPV-дрони літають на відстань 10, 15, іноді 20 км. Тобто виходить так, що буферна зона повинна бути не менше 20 км. А як щодо снарядів? Є зразки, які летять 60-70 км. Інша зброя - ще більше. Тобто логічно неможливо створити санітарну зону, щоб там нічого не відбувалося. Тому я переконаний, що це просто гра слів, намагання надати новий сенс старому терміну "війна", - підсумував Ступак.