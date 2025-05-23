Война в новой обертке: эксперт объяснил, что на самом деле означает "буферная зона" от РФ

"Это просто трюк, маневр. Российская Федерация ведет войну и сейчас они пытаются термин "война" завернуть просто в новую обертку и добавить ей нового блеска. Что происходит? Они продолжают вести боевые действия, они продолжают оккупировать наши территории. Теперь эти территории они называют "буферными", "санитарными", нейтральными, как угодно", - пояснил Ступак.



Он рассказал, что Россия последовательно применяет одну и ту же схему: после захвата территорий, где проживают русскоязычные граждане, она объявляет эти земли "исторически своими", так как там якобы проживает "русскоязычное население", создает там подконтрольную администрацию и в конце концов включает в состав РФ.

После этого, по данным эксперта, появляется потребность в создании новой так называемой буферной зоны - и цикл начинается снова. В итоге война продолжается, а оккупация украинских территорий так и остается главной целью России.

Эксперт отметил, что эти действия не имеют никакой рациональной выгоды - захваченные территории не несут ни ресурсной ценности, ни стратегических преимуществ. Это - оккупация ради самой оккупации.

"Оно иррационально, да, оно алогично, оно ничего не дает. Оно не дает триллионных запасов полезных ископаемых, выхода к какому-то космопорту, ничего эти территории вообще им не дают. Просто оккупировать для того, чтобы оккупировать", - подчеркнул он.

Почему "буферная зона" не сработает

"С точки зрения вообще буферной зоны эта история не работает. Этот термин можно было бы использовать в 17 веке, 18 веке, возможно даже во время Первой мировой войны. Но по состоянию на 2025 год буферная зона - термин не работает", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, тезис о "буферной" зоне не выдерживает критики, учитывая современные реалии войны.

Он пояснил, что такие зоны исторически рассматривались как пространство безопасности между сторонами конфликта, куда не долетает вражеское оружие.

Однако, как отметил эксперт, сегодня, когда дроны могут пролетать 10-20 км, а артиллерийские снаряды - 60-70 км и более, невозможно создать участок, где было бы полностью безопасно.

"Ну давайте так: беспилотники, FPV-дроны летают на расстояние 10, 15, иногда 20 км. То есть получается так, что буферная зона должна быть не менее 20 км. А как насчет снарядов? Есть образцы, которые летят 60-70 км. Другое оружие - еще больше. То есть логически невозможно создать санитарную зону, чтобы там ничего не происходило. Поэтому я убежден, что это просто игра слов, попытка придать новый смысл старому термину "война", - подытожил Ступак.