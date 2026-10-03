"Війна наближається": The Atlantic з'ясувало, як країни Балтії готуються до оборони

Журналіст видання Ісаак Стенлі-Бекер провів місяць у країнах Балтії, спостерігаючи за військовими навчаннями та спілкуючись із політичним і військовим керівництвом.

Одним із таких навчань стала масштабна симуляція у литовському селі Бездоніс. У ній члени Литовського союзу стрільців відпрацьовували напад на позиції умовного російського противника, евакуацію поранених, передачу розвідданих та інші дії в умовах війни.

Головнокомандувач литовської армії генерал Раймундас Вайкшнорас пояснив, що країна прагне продемонструвати потенційному противнику готовність до опору.

"Ворог має знати, що якщо він ступить хоча б однією ногою на нашу територію, ми завдамо удару у відповідь", - зазначив він.

Зазначається, що навіть обмежене вторгнення Росії могло б створити серйозну кризу, якщо НАТО не зможе оперативно виконати зобов’язання за статтею 5.

Колишній генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на запитання, чи впевнений він у готовності президента США Дональда Трампа захищати Балтію, відповів: "Ми ґрунтуємо нашу безпеку на цьому".

Балтійські країни вже будують оборону під спротив з перших годин можливого конфлікту.

Литва укріплює кордон із Білоруссю протитанковими ровами та бетонними загородженнями, відомими як "зуби дракона". Планується також мережа інфрачервоних камер і акустичних сенсорів, дані з яких можуть аналізуватися за допомогою штучного інтелекту.

Водночас армії трьох країн активно розвивають використання безпілотників, спираючись, зокрема, на досвід України.

За сценарієм, описаним у матеріалі The Atlantic, у разі нападу Росії саме перші 72 години можуть стати критичними для стримування російських військ до прибуття підкріплень.

Балтійські країни не мають достатньо сил, щоб вести тривалу війну на виснаження без підтримки союзників, тому намагаються максимально ускладнити просування противника.

Водночас у Литві вже проводять навчання, розраховані на ситуацію, коли американська допомога затримується або не надходить.

Європейські союзники посилюють свою присутність у регіоні, але, як розповідає автор, замінити окремі американські можливості, зокрема супутникову розвідку та далекобійні озброєння, буде складно.

Наприкінці матеріалу Стенлі-Бекер зазначає, що балтійські країни не відмовляються від розрахунку на США, однак одночасно готуються діяти самостійно.

"Вони вірять, що війна з Росією наближається. Вони воліли б мати американську підтримку, коли вона почнеться. Але вони воюватимуть і без Сполучених Штатів, якщо буде потрібно", - пише журналіст.