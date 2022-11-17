Війна може завершитися раніше, ніж повна деокупація: Подоляк назвав умови

Він нагадав, що під час російського вторгнення 24 лютого ніхто не вірив, що Україна вистає у цьому протистоянні. Проте вже закінчилося дев'ять місяців війни та ЗСУ перебувають у фазі контрнаступу, ефективного просування з деокупації своєї території.

"Чи можлива повністю стовідсоткова воєнна перемога? Можливо, виглядатиме трохи інакше. Наприклад, ми просунемося в Луганській чи Донецькій області, впаде велике місто, яке вісім років було окуповано РФ, наприклад, Луганськ, після цього почнуться незворотні процеси - і в політичних елітах РФ, і у суспільстві", - пояснив Подоляк.

Раніше Подоляк заявив, що Росія не може продовжувати існувати у нинішньому вигляді. Вона має програти війну проти України, понести покарання та пройти політичну трансформацію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав умову припинення існування Росії.

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