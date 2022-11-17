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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна може завершитися раніше, ніж повна деокупація: Подоляк назвав умови

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Війна з Росією може закінчитися раніше, ніж ЗСУ повністю звільнять територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника голови ОП Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що під час російського вторгнення 24 лютого ніхто не вірив, що Україна вистає у цьому протистоянні. Проте вже закінчилося дев'ять місяців війни та ЗСУ перебувають у фазі контрнаступу, ефективного просування з деокупації своєї території.

"Чи можлива повністю стовідсоткова воєнна перемога? Можливо, виглядатиме трохи інакше. Наприклад, ми просунемося в Луганській чи Донецькій області, впаде велике місто, яке вісім років було окуповано РФ, наприклад, Луганськ, після цього почнуться незворотні процеси - і в політичних елітах РФ, і у суспільстві", - пояснив Подоляк.

Раніше Подоляк заявив, що Росія не може продовжувати існувати у нинішньому вигляді. Вона має програти війну проти України, понести покарання та пройти політичну трансформацію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав умову припинення існування Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Ірина Подоляк