"Не бійтеся правди": Подоляк заявив про неможливість подальшого існування Росії
Росія не може продовжувати існувати у нинішньому вигляді. Вона має програти війну проти України, понести покарання та пройти політтрансформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.
"Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політтрансформацію. Чим раніше всі це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі…", - написав Подоляк.
Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політтрансформацію. Чим раніше всі це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 15, 2022
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав умову припинення існування Росії.
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