"Не бійтеся правди": Подоляк заявив про неможливість подальшого існування Росії

Росія не може продовжувати існувати у нинішньому вигляді. Вона має програти війну проти України, понести покарання та пройти політтрансформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політтрансформацію. Чим раніше всі це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі…", - написав Подоляк.

Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політтрансформацію. Чим раніше всі це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 15, 2022

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав умову припинення існування Росії.

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