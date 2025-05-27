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Війна може затягнутися через небажання Росії вести переговори, - Мерц

Вівторок 27 травня 2025 18:54
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Війна може затягнутися через небажання Росії вести переговори, - Мерц Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ймовірно, доведеться готуватися до тривалої війни в Україні. Адже Росія затягує мирні переговори.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Війни зазвичай закінчуються через економічне або військове виснаження однієї сторони або обох сторін, і в цій війні ми, очевидно, ще далекі від цього, - сказав Мерц.

Тому, за його словами, "нам, можливо, доведеться готуватися до більш тривалого періоду" війни в Україні.

РФ затягує перемир'я

Нагадаємо, Росія на переговорах з Україною у Стамбулі відмовилася від безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Сторони домовилися письмово представити своє бачення можливого припинення вогню.

Кілька днів тому російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна нібито готова працювати з Україною над меморандумом, у якому, зокрема, може йтися про припинення вогню.

Водночас президент України Володимир Зеленський обурений затягуванням Росією припинення вогню. За його словами, Росія за тиждень не змогла підготувати "меморандум" про перемир'я з Україною.

"Москва знущається над усім світом", - сказав він.

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Фрідріх Мерц Мирні переговори Перемир'я Росії та України Війна в Україні
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