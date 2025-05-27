Война может затянуться из-за нежелания России вести переговоры, - Мерц

Вероятно, придется готовиться к длительной войне в Украине. Ведь Россия затягивает мирные переговоры.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Поэтому, по его словам, "нам, возможно, придется готовиться к более длительному периоду" войны в Украине.

"Войны обычно заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной стороны или обеих сторон, и в этой войне мы, очевидно, еще далеки от этого, - сказал Мерц.

РФ затягивает перемирие

Напомним, Россия на переговорах с Украиной в Стамбуле отказалась от безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.

Стороны договорились письменно представить свое видение возможного прекращения огня.

Несколько дней назад российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна якобы готова работать с Украиной над меморандумом, в котором, в частности, может идти речь о прекращении огня.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский возмущен затягиванием Россией прекращения огня. По его словам, Россия за неделю не смогла подготовить "меморандум" о перемирии с Украиной.

"Москва издевается над всем миром", - сказал он.

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