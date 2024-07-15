Війна, мобілізація, перестановки в Кабміні та вибори у США: головне з прес-конференції Зеленського

Про вибори в США і Трампа

Відповідаючи на питання РБК-Україна щодо можливих змін у політиці США після президентських виборів, Зеленський висловив впевненість, що готовий співпрацювати з Дональдом Трампом у разі його повернення до Білого дому.

"Що стосується закінчення війни, яке бачення у потенціального президента чи одного з кандидатів на цю посаду Дональда Трампа, загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, якщо Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюся. Ми у війні, ми емоційні. І коли є невизначеність, а дійсно Республіканська партія вона різна й є такі яструби, меседжі яких більш праві, або більш радикальні, напевне. Але я вам хочу сказати, що більшість Республіканської партії підтримує Україну і народ України", - зауважив президент.

Пізніше, відповідаючи вже на інше питання що до того, чи є ризик перегляду рішення НАТО про виділення 40 млрд євро для військової допомоги Україні на рік, якщо президентом США Трамп, він відкинув такі побоювання.

"Я вважаю, що у нас є таке рішення, воно абсолютно справедливе, і що будь-хто, хто б не був на чолі Сполучених Штатів Америки, не зупинятиме цієї допомоги", - констатував глава держави.

Про кадрові зміни в уряді

Коментуючи можливість кадрових змін в уряді, він заявив, що "проговорює з деякими міністрами ті чи інші зміни". При цьому глава держави ухилився від відповіді на те, чи очікувати найближчим часом на відставку прем'єра Дениса Шмигаля.

"Я не знаю, чи це критика або роздуми про те, що дуже часто в нас змінюються міністри. А зараз кажуть про інше, що самий довгий за історію українського існування уряд. Так що ви хочете? Щоб ми робили зміни або ні?" - риторично запитав журналістів президент.

Про мобілізацію

Також Зеленського попросили оцінити хід мобілізації після того, як набув чинності відповідний закон 16 травня. За його словами, мобілізація відбувається "за планом військових", але є нюанс щодо підготовки новобранців.

"Що стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так", - зазначив Зеленський та додав, що розширення тренувальних баз є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею.

Про наступ РФ на Харківщині, Залужного і Сирського

Президент акцентував, що наступ російських військ на півночі Харківської області провалився і це "визнають всі експерти". Він нагадав, як перед цим наступом Україна очікувала на голосування пакета допомоги з боку США протягом майже 8 місяців і саме це було серйозним викликом для українців.

В контексті ситуації на Харківщині він також відмовився порівнювати між собою екс-головкома Валерія Залужного та головнокомадувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Я до всіх ставлюся з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував своє завдання на своєму місці. Складно сказати, щоб було якби не змінилося керівництво армії. Ці питання і розмови - післявоєнні...Я не вважаю, якби будь-хто був на місці Сирського, не було б відповідного прориву (на Харківщині - ред.). Я вважаю, він би був. Бо цього хотіли росіяни. І було завдання зайти окупувати Харків. Плюс великий в цій ситуації щодо Сирського в тому, що він знає Харків. І це не мало. Він відвойовував його, відвойовував той регіон. І успішна операція була на Харківщині саме під його командуванням", - стверджує Зеленський.

Про слова Буданова щодо наступу на півночі

Коментуючи нещодавню заяву керівника ГУР МО Кирила Буданова стосовно наступу Росії з півночі, Зеленський сказав, що голову розвідки неправильно зрозуміли. Президент поділився, що телефонував до Буданова стосовно його заяви й той, йому відповів, що "його не зовсім правильно зрозуміли".

"Ми розуміємо, що наступ може бути: ми з вами у війні з росіянами. Наступ просто може бути. Я вважаю, що на сході - найскладніша ситуація. На Харківщині зроблена серйозна робота, щоб унеможливити потужний наступ з півночі. Через те, що там було зупинено, затягнула ця зупинка туди війська з різних куточків, які стояли вздовж нашого кордону", - сказав він.

Про удари вглиб території РФ

На запитання про можливу розробку Україною власної далекобійної зброї, окрім безпілотників, Зеленський заінтригував: "Окрім дронів, так ми займаємося іншими системами, які дозволять нам бути більш далекобійними".

"Зараз всі думають, як зберегти енергетику, і це правда. Збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючим енергетичним об'єктам РФ. І тепер ми можемо говорити з партнерами про те, що ми можемо вирішити питання енергетичної безпеки. Бо це для всіх стало дуже важливо", - зауважив президент.

Він додав, що раніше навіть удари по території РФ зі зброї українського виробництва теж критично сприймалися західними партнерами України через страх "ескалації", але зараз це питання (щодо ударів українською зброєю) уже ніхто не підіймає.

Про недостатню допомогу від партнерів

Глава держави акцентував, що не бачить того, щоб Україну штовхали б до перемовин з Росією.

"Безумовно, є лідери, які б хотіли нас штовхнути. Безумовно сьогодні вони бояться політичної відповідальності. Якщо вони будуть це вголос робити, їх суспільство може їх не підтримати, а декого знести, де, наприклад, дуже сильна підтримка України. Безумовно є кореляційні уряди і ти домовляєшся, наприклад, з лідером і він тебе підтримує, а там хтось з міністрів з іншої партії, яка проти України. І він блокує. А уявіть собі, що це, наприклад, міністр оборони. І уявіть собі, що ви підписали документи, все проголосували, більшість в цій країні це підтримало, а міністр оборони, наприклад, заблокував. І такого дуже багато. Це такий менеджмент, може, мікроменеджментом можна назвати. Він щоденний", - пояснив президент.

Зеленський визнав що партнери надають недостатню допомогу Україні для того, щоб вона перемогла у війні. Він переконаний якби підтримка була б такою, як її потребують обставини, то українці вже давно б перемогли.

"Допомоги недостатньо. Достатньо, щоб триматися? На сьогодні, вважаю, що так. І тому коли кажуть: "а як ви бачите?". Ми то знаємо як ми бачимо, але не все від нас залежить. Ми будемо бачити закінчення війни так, як повинно бути справедливо. А тут залежить не тільки від нас. Ця справедливість, бачите, вона тримається не тільки на людях, на нашому бажанні, а ще на фінансах, на зброї, на політичній підтримці, на єдності в ЄС, в НАТО, у світі", - зауважив Зеленський.

Про Patriot

За словами Зеленського, Україні потрібно 25 зенітно-ракетних комплексів Patriot для того, аби повністю закрити небо від ворожих повітряних загроз.

"Я можу сказати, скільки нам потрібно саме Patriot. Хоча це комплексна система. Він найпотужніший, ніщо, крім нього, не працює з балістикою. Взагалі, щоби повністю закрити Україну, на думку військових, потрібно 25 систем. Повністю закрити небо", - заявив президент та акцентував, що не може сказати, скільки таких систем буде в України.

Про F-16

За оцінкою глави держави, Україні буде недостатньо тих західних винищувачів F-16, які вона отримає до кінця року від союзників.

"Рішення про F-16 - стратегічне, кількість їх поки що нестратегічна. Є серйозна кількість літаків про які я домовився з іншими країнами. Після моїх домовленостей є деякі процеси, з двох боків. Тому ми отримаємо деяку кількість літаків влітку і до кінця року ми ще отримаємо літаки. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцняють нас, але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо", - зауважив Зеленський.

Про підготовку до другого саміту миру

Президент проінформував, що у листопаді Україна має напрацювати план для другого мирного саміту. Там, на його думку, мають бути присутні представники РФ.

"В кінці липня - на початку серпня буде перша зустріч на рівні міністрів, радників з безпеки щодо висновків нашого саміту миру. Перша зустріч буде, скоріш за все, в Катарі, це щодо енергетичної безпеки. І там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки. В серпні буде зустріч в Туреччині, щодо вільного мореплавства, щодо продовольчої безпеки, там повністю буде розроблений план. У вересні буде зустріч в Канаді по обміну полонених і обміну дітей, і там буде зроблений план", - повідомив Зеленський.

За його словами, "якщо спрацюють ці три пункти", то буде готовий план і по всіх 10 пунктах формули миру.

"Отже, план буде готовий для саміту другого...Вважаю, що ми будемо готові максимально наблизити другий саміт, і вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті", - сказав Зеленський та додав, що інші країні світу можуть приходити на саміт миру із власними пропозиціями і це збільшить можливості на залучення на саміт третіх країн, окрім союзників України по ЄС і НАТО.

Про гарантії безпеки

Глава держави нагадав, що Україна уклала безпекові угоди з 23 країнами. Мова йде зокрема про зброю, гроші, гуманітарну допомогу і не тільки.

"Є 32 країни, з якими ми підписали, або підпишемо двосторонні договори щодо гарантій безпеки. 23 країни вже мають такі договори з Україною. Там все, від грошей до зброї, від гуманітарки до відновлення, кібербезпека, ППО тощо. Приблизна сума цих договорів - 38 мільярдів доларів. Я вважаю, це потужний результат", - акцентував Зеленський.

Про 14 неукомплектованих бригад

Глава держави також роз'яснив свої нещодавні слова про 14 неукомплектованих бригад. За його словами, це не нові бригади, а ті, до яких просто не надійшла обіцяна західна зброя. Він каже, що процес надходження повільний. За його словами, ці бригади можна вважати "більш свіжішими" порівняно з тими, які вже воюють та вже почали отримувати певне озброєння, зокрема артилерію.

Зеленський висловив впевненість, що проблему з цим може вирішити зокрема окремий координаційний центр щодо контролю з постачання озброєння Україні.

"Якщо у вас в пакеті написано 40 млрд військової допомоги, то дуже важливо, щоб ці 40 млрд (передбачені на різні, - ред.) види зброї, будь-якої зброї, від артилерії до ПТРК тощо, - щоб вона прийшла, а не потім ми з'ясували, що прийшло на 7 млрд, а інше десь там по дорозі на ті чи інші речі витратилось", - додав він.

Про саміт НАТО і запрошення України в Альянс

На думку президента, Україна отримала на Вашингтонському саміті НАТО той максимум, який могла. Але про запрошення наразі не може йти мови.

"Ми не отримали на цьому саміті (НАТО, - ред.) того, що не може Україна отримати, якщо вона у війні. Без популізму, без балачок, запрошення в НАТО і членство в НАТО Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна. Країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі, або будь-якій державі, але ми говоримо про Україну, - якщо вона у війні. Їм для запрошення потрібно консолідоване рішення всіх членів НАТО. Тому я вважаю, що на цьому саміті НАТО Україна отримала максимум, який ми могли отримати", - сказав він.

Про збиття Польщею російських ракет над Україною

Як вважає президент, буде справедливо, якщо Польща допомагатиме збивати російські ракети, які летять в її напрямку. Адже на заході України розташовані газові сховища, у яких зберігається газ європейських компаній. Він підкреслив, що раніше питання збиття ракет Польщею було "червоною лінією", але "не всі так вважають" і робота над цим питанням ведеться.

"Ми говоримо саме про напрямок газосховищ України, куди часто прилітає. Цікаво, що є країни-скептики щодо нашої країни. Так от, дуже важливо, що газом цим, який в нашому газосховищі, користуються саме ці країни. І мені здається, що цей скепсис країн має зменшуватися, бо якщо ми не захистимо наші газосховища, то ці країни в опалювальний сезон залишаться без газу. Найближчі наші сусіди. Ми підписали з Польщею двосторонні гарантії безпеки, де є технічний розгляд цього питання. Ми підняли цю тему і підняли її юридично. Я не можу вам гарантувати на сьогодні, що 100%. Але я вважаю, що перший крок ми таки зробили. Далі там є нюанси", - розповів Зеленський.

Про Орбана

Український президент назвав "правильним" візит угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Києва, але водночас він негативно відреагував на поїздку міністра до Москви.

"З угорцями ми не воюємо. У нас повинні бути сильні, дружні, принаймні треба спочатку побудувати прагматичні відносини. Там багато наших людей. Тому я вважаю, що його візит в Україну був правильний. Про його візит у РФ, до речі, я не знав, коли він був в Києві. Якщо він використовував Україну, щоб після цього йому було комфортно поїхати в Росію, то я вважаю це неправильним. Його візит у РФ я не підтримую. Але це ж його рішення", - висловився Зеленський.

Він нагадав, що країни ЄС та НАТО засудили Орбана з цього приводу. Також він поділився, що на засіданні Ради Україна-НАТО, яке минулого тижня проходило у Вашингтоні й було закритим, відбулася дуже серйозна розмова щодо поїздки угорського прем'єра.

"Така доросла розмова про те, що не може бути проросійської політики у жодного члена НАТО. Тому, я чесно кажучи, вважаю, що нам треба спробувати побудувати між нашими країнами відносини. Треба спробувати", - вважає президент.