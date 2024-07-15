Война, мобилизация, перестановки в Кабмине и выборы в США: главное с пресс-конференции Зеленского

О выборах в США и Трампе

Отвечая на вопрос РБК-Украина по поводу возможных изменений в политике США после президентских выборов, Зеленский выразил уверенность, что готов сотрудничать с Дональдом Трампом в случае его возвращения в Белый дом.

"Что касается окончания войны, какое видение у потенциального президента или одного из кандидатов на этот пост Дональда Трампа, общие вещи мне понятны. Я думаю, если Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь. Мы в войне, мы эмоциональны. И когда есть неопределенность, а действительно Республиканская партия она разная и есть такие ястребы, месседжи которых более правые, или более радикальные, наверное, но я вам хочу сказать, что большинство Республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины", - отметил президент.

Позже, отвечая уже на другой вопрос относительно того, есть ли риск пересмотра решения НАТО о выделении 40 млрд евро для военной помощи Украине в год, если президентом США Трамп, он отверг такие опасения.

"Я считаю, что у нас есть такое решение, оно абсолютно справедливо, и что кто-либо, кто бы ни был во главе Соединенных Штатов Америки, не будет останавливать эту помощь", - констатировал глава государства.

О кадровых изменениях в правительстве

Комментируя возможность кадровых изменений в правительстве, он заявил, что "проговаривает с некоторыми министрами те или иные изменения". При этом глава государства ушел от ответа на то, ожидать ли в ближайшее время отставки премьера Дениса Шмыгаля.

"Я не знаю, это критика или размышления о том, что очень часто у нас меняются министры. А сейчас говорят о другом, что самое длинное за историю украинского существования правительство. Так что вы хотите? Чтобы мы делали изменения или нет?" - риторически спросил журналистов президент.

О мобилизации

Также Зеленского попросили оценить ход мобилизации после вступления в силу соответствующего закона 16 мая. По его словам, мобилизация происходит "по плану военных", но есть нюанс в подготовке новобранцев.

"Что касается тренировочных площадок, их недостаточно. Что касается, можно ли их расширить, уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за границей, да", - отметил Зеленский и добавил, что расширение тренировочных баз является одним из пунктов двустороннего соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Польшей.

О наступлении РФ на Харьковщине, Залужном и Сырском

Президент акцентировал, что наступление российских войск на севере Харьковской области провалилось и это "признают все эксперты". Он напомнил, как перед этим наступлением Украина ожидала голосования пакета помощи со стороны США в течение почти 8 месяцев и именно это было серьезным вызовом для украинцев.

В контексте ситуации в Харьковской области он также отказался сравнивать между собой экс-главкома Валерия Залужного и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Я ко всем отношусь с соответствующим уважением. Каждый выполняет или выполнял свою задачу на своем месте. Сложно сказать, чтобы было бы не изменилось руководство армии. Эти вопросы и разговоры - послевоенные... Я не считаю, если бы кто-либо был на месте Сырского, не было бы соответствующего прорыва (на Харьковщине - ред.). Я думаю, он бы был. Потому что этого хотели россияне. И была задача зайти оккупировать Харьков. Плюс велик в этой ситуации относительно Сырского в том, что он знает Харьков. И это не мало. Он отвоевывал его, отвоевывал этот регион. И успешная операция была в Харьковской области именно под его командованием", - утверждает Зеленский.

О словах Буданова о наступлении на севере

Комментируя недавнее заявление руководителя ГУР МО Кирилла Буданова о наступлении России с севера, Зеленский сказал, что главу разведки неправильно поняли. Президент поделился, что звонил Буданову касательно его заявления и тот, ему ответил, что "его не совсем правильно поняли".

"Мы понимаем, что наступление может быть: мы с вами в войне с россиянами. Наступление просто может быть. Я считаю, что на востоке - самая сложная ситуация. На Харьковщине сделана серьезная работа, чтобы сделать невозможным мощное наступление с севера. Из-за того, что там была остановлена, затянула эта остановка туда войска из разных уголков, стоявших вдоль нашей границы", - сказал он.

Об ударах вглубь территории РФ

На вопрос о возможной разработке Украиной собственного дальнобойного оружия, кроме беспилотников, Зеленский заинтриговал: "Помимо дронов, так мы занимаемся другими системами, которые позволят нам быть более дальнобойными".

"Сейчас все думают, как сохранить энергетику, и это правда. Сохранение нашей энергетики отчасти, скажу вам честно, зависит и от того, что мы нанесли мощные удары по генерирующим энергетическим объектам РФ. И теперь мы можем говорить с партнерами о том, что мы можем решить вопрос энергетической безопасности. Это для всех стало очень важно", - отметил президент.

Он добавил, что раньше даже удары по территории РФ из оружия украинского производства тоже критически воспринимались западными партнерами Украины из-за страха "эскалации", но сейчас этот вопрос (об ударах украинским оружием) уже никто не поднимает.

О недостаточной помощи от партнеров

Глава государства акцентировал, что не видит того, чтобы Украину толкали к переговорам с Россией.

"Безусловно, есть лидеры, которые хотели бы нас толкнуть. Безусловно, сегодня они боятся политической ответственности. Если они будут это вслух делать, их общество может их не поддержать, а некоторых снести, где, например, очень сильная поддержка Украины. Безусловно, есть корреляционные правительства и ты договариваешься, например, с лидером и он тебя поддерживает, а там кто-то из министров из другой партии, которая против Украины. И он блокирует. А представьте, что это, например, министр обороны. И представьте, что вы подписали документы, все проголосовали, большинство в этой стране это поддержало, а министр обороны, например, заблокировал. И такого очень много. Это такой менеджмент, может быть, микроменеджментом можно назвать. Он ежедневный", - объяснил президент.

Зеленский признал, что партнеры оказывают недостаточную помощь Украине для того, чтобы она победила в войне. Он убежден, если бы поддержка была такой, как ее требуют обстоятельства, то украинцы уже давно бы победили.

"Помощи недостаточно. Достаточно, чтобы держаться? На сегодня, считаю, что да. И поэтому когда говорят: "а как вы видите?". Мы то знаем как мы видим, но не все от нас зависит. Мы будем видеть окончание войны так, как должно быть справедливо. А здесь зависит не только от нас. Эта справедливость, видите ли, она держится не только на людях, на нашем желании, а еще на финансах, на оружии, на политической поддержке, на единстве в ЕС, в НАТО, в мире", - отметил Зеленский.

О Patriot

По словам Зеленского, Украине нужно 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot для того, чтобы полностью закрыть небо от вражеских воздушных угроз.

"Я могу сказать, сколько нам нужно именно Patriot. Хотя это комплексная система. Он самый мощный, ничто кроме него не работает с баллистикой. Вообще, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению военных, нужно 25 систем. Полностью закрыть небо", - заявил президент и акцентировал, что не может сказать, сколько таких систем будет у Украины.

О F-16

По оценке главы государства, Украине будет недостаточно западных истребителей F-16, которые она получит до конца года от союзников.

"Решение о F-16 - стратегическое, количество их пока нестратегическое. Есть серьезное количество самолетов о которых я договорился с другими странами. После моих договоренностей есть некоторые процессы, с двух сторон. Поэтому мы получим несколько самолетов летом и до конца года мы еще получим самолеты. Я не могу сейчас вам сказать, сколько этих самолетов будет. Их будет недостаточно. Зачем? Они точно укрепляют нас, но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы сражаться на уровне с российским воздушным флотом? Я считаю, что этого будет недостаточно", - заметил Зеленский.

О подготовке ко второму саммиту мира

Президент проинформировал, что в ноябре Украина должна разработать план для второго мирного саммита. Там, по его мнению, должны присутствовать представители РФ.

"В конце июля - начале августа будет первая встреча на уровне министров, советников по безопасности по заключению нашего саммита мира. Первая встреча будет, скорее всего, в Катаре, это по энергетической безопасности. И там будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности. В августе будет встреча в Турции, по свободному мореходству, по продовольственной безопасности, там полностью будет разработан план. В сентябре будет встреча в Канаде по обмену пленных и обмену детей, и там будет сделан план", - сообщил Зеленский.

По его словам, "если сработают эти три пункта", то будет готов план по всем 10 пунктам формулы мира.

"Следовательно, план будет готов для саммита второго...Считаю, что мы будем готовы максимально приблизить второй саммит, и считаю, что представители России должны быть на втором саммите", - сказал Зеленский и добавил, что другие страны мира могут приходить на саммит мира с собственными предложениями и это увеличит возможности для привлечения на саммит третьих стран, кроме союзников Украины по ЕС и НАТО.

О гарантиях безопасности

Глава государства напомнил, что Украина заключила соглашения о безопасности с 23 странами. Речь идет в частности об оружии, деньгах, гуманитарной помощи и не только.

"Есть 32 страны, с которыми мы подписали, или подпишем двусторонние договоры по гарантиям безопасности. У 23 стран уже есть такие договоры с Украиной. Там все, от денег до оружия, от гуманитарки до восстановления, кибербезопасность, ПВО и т.д. Приблизительная сумма этих договоров - 38 миллиардов долларов. Я считаю, что это мощный результат", - акцентировал Зеленский.

О 14 неукомплектованных бригадах

Глава государства также разъяснил свои недавние слова о 14 неукомплектованных бригадах. По его словам, это не новые бригады, а те, в которые просто не поступило обещанное западное оружие. Он говорит, что процесс поступления медленный. По его словам, эти бригады можно считать "более свежими" по сравнению с уже воюющими и уже начали получать определенное вооружение, в частности артиллерию.

Зеленский выразил уверенность, что проблему с этим может решить, в частности, отдельный координационный центр по контролю по поставкам вооружения Украине.

"Если у вас в пакете написано 40 млрд военной помощи, то очень важно, чтобы эти 40 млрд (предусмотрены на разные, - ред.) виды оружия, любого оружия, от артиллерии до ПТРК и т.д., - чтобы оно пришло, а не потом мы выяснили, что пришло на 7 млрд, а остальное где-то там по дороге на те или иные вещи потратилось", - добавил он.

О саммите НАТО и приглашении Украины в Альянс

По мнению президента, Украина получила на Вашингтонском саммите НАТО тот максимум, какой могла. Но о приглашении пока не может идти речи.

"Мы не получили на этом саммите (НАТО, - ред.) того, что не может Украина получить, если она в войне. Без популизма, без разговоров, приглашения в НАТО и членство в НАТО Украина получит быстро, как только закончится война. Страны -партнеры не могут дать приглашение нашему государству в полном объеме, или любому государству, но мы говорим об Украине, - если она в войне. Им для приглашения нужно консолидированное решение всех членов НАТО. Поэтому я считаю, что на этом саммите НАТО Украина получила максимум, который мы могли получить", - сказал он.

О сбитии Польшей российских ракет над Украиной

Как считает президент, будет справедливо, если Польша будет помогать сбивать летящие в ее направлении российские ракеты. Ведь на западе Украины находятся газовые хранилища, в которых хранится газ европейских компаний. Он подчеркнул, что ранее вопрос сбития ракет Польшей был "красной линией", но "не все так считают", и работа над этим вопросом ведется.

"Мы говорим именно о направлении газохранилищ Украины, куда часто прилетает. Интересно, что есть страны-скептики по отношению к нашей стране. Так вот, очень важно, что газом этим, который в нашем газохранилище, пользуются именно эти страны. И мне кажется, что это скепсис стран должен уменьшаться, потому что если мы не защитим наши газохранилища, то эти страны в отопительный сезон останутся без газа. Ближайшие наши соседи. Мы подписали с Польшей двусторонние гарантии безопасности, где есть техническое рассмотрение этого вопроса. Мы подняли эту тему и подняли ее юридически. Я не могу вам гарантировать на сегодняшний день 100%. Но я считаю, что первый шаг мы сделали. Дальше там есть нюансы", - рассказал Зеленский.

Об Орбане

Украинский президент назвал "правильным" визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев, но в то же время он негативно отреагировал на поездку министра в Москву.

"С венграми мы не воюем. У нас должны быть сильные, дружеские, по крайней мере, надо сначала построить прагматические отношения. Там много наших людей. Поэтому я считаю, то его визит в Украину был правильный. О его визите в РФ, кстати, я не знал, когда он был в Киеве. Если он использовал Украину, чтобы после этого ему было комфортно уехать в Россию, то я считаю это неправильным. Его визит в РФ не поддерживаю. Но это же его решение", - высказался Зеленский.

Он напомнил, что страны ЕС и НАТО осудили Орбана по этому поводу. Также он поделился, что на заседании Совета Украина-НАТО, которое на прошлой неделе проходило в Вашингтоне и было закрытым, состоялся очень серьезный разговор о поездке венгерского премьера.

"Такой взрослый разговор о том, что не может быть пророссийской политики ни у одного члена НАТО. Поэтому, я честно говоря, считаю, что нам нужно попытаться построить между нашими странами отношения. Надо попробовать", - считает президент.