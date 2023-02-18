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Війна має закінчитися за столом переговорів на умовах України, - глава МЗС Франції

Фото: глава МЗС Франції Катрін Колона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прийнятним разом російського вторгнення в Україну мають стати переговори на тих умовах, які визначатиме Україна.

Про це заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Як має закінчитися війна? Шляхом переговорів, коли Україна буде готова за умов, які вона вирішить винести на стіл", - заявила глава МЗС Франції.

За її словами, саме тому країни Заходу мають зосередитися на забезпеченні української армії всім, чого вони потребують поля бою.

"І саме тому ми прискорюємо наші зусилля. Нам потрібно швидко доставити те, що ми передати та зосередитись на тих елементах, які потрібні Україні", - зазначила Колонна.

Міністр закордонних справ уточнила, що на нинішньому етапі йдеться насамперед про постачання артилерійських систем, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що Франція відправила в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання цих машин.

Також повідомлялося, що Франція передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron, хоча до цього про це не повідомляли.

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