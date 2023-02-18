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Война должна закончиться за столом переговоров на условиях Украины, - глава МИД Франции

Фото: глава МИД Франции Катрин Колонна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Приемлемым итого российского вторжения в Украину должны стать переговоры на тех условиях, которые будет определять Украина.

Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Как должна закончиться война? Путем переговоров, когда Украина будет готова на условиях, которые она решит вынести на стол", - заявила глава МИД Франции.

По ее словам, именно потому страны Запада должны сосредоточиться на обеспечении украинской армии всем, в чем они нуждаются в поле боя.

"И именно поэтому мы ускоряем наши усилия. Нам нужно быстро доставить то, что мы передать и сосредоточиться на тех элементах, которые нужны Украине", - отметила Колонна.

Министр иностранных дел уточнила, что на нынешнем этапе речь идет прежде всего о поставках артиллерийских систем, боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Напомним, что Франция отправила в Украину первую партию из 14 легких танков AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения этих машин.

Также сообщалось, что Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5 поколения Akeron, хотя до этого об этом не сообщали.

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