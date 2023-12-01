Війна, корупція та податки: банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору

Разом з тим до чільної п’ятірки потрапили ризики припливу іноземного капіталу (вперше з травня 2022 року), а також якості законодавства та податкової системи (вперше з листопада 2019 року). Останній фактор ризику піднявся в рейтингу загроз найвідчутніше: одразу на дев’ять позицій з 14 місяця у травні.

Вперше за довгий час до десятки найбільших ризиків потрапили занепокоєння з приводу якості людського капіталу у фінсекторі.

Натомість, на думку респондентів, помітно послабилася роль ризиків, пов’язаних із рівнем економічної активності, вартістю активів та якістю застави, динамікою світових цін на сировину, а також захистом прав кредиторів та інвесторів.

Опитування проводилося з 9 до 24 листопада 2023 року за участю керівників 22 банків, 10 страховиків і трьох інвестиційних компаній. Представлені результати ґрунтуються на отриманих відповідях респондентів і можуть не збігатися з оцінкою ризиків фінансової системи Національним банком України.

Воєнні ризики

Нагадаємо, Національний банк України та Кабінет міністрів передбачають суттєве зниження "ризиків безпеки" на початку 2025 року. Раніше очікувалося, що це станеться у середині 2024 року.

Базовий сценарій жовтневого макропрогнозу НБУ побудований на більш консервативному, ніж у попередніх прогнозах, припущенні: "очікується збереження високих ризиків безпеки до кінця 2024 року", тоді як ще в липні НБУ передбачав їхнє суттєве зниження в середині наступного року.

Крім того, проект бюджету до другого читання подано з "урахуванням зміни припущення тривалості війни (протягом 2024 року)". У вересні Кабінет міністрів очікував значного зниження "ризиків безпеки" у другій половині 2024 року.