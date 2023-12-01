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Война, коррупция и налоги: банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора

Фото: НБУ назвал главные риски для финансистов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Опрос топ-менеджеров финансовых учреждений в ноябре 2023 года свидетельствует, что основной источник рисков в финансовом секторе не изменился - это война с Россией. На втором месте осталась коррупция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Опрос о системных рисках" НБУ.

Вместе с тем, в пятерку попали риски притока иностранного капитала (впервые с мая 2022 года), а также качества законодательства и налоговой системы (впервые с ноября 2019 года). Последний фактор риска поднялся в рейтинге угроз наиболее ощутимо: сразу на девять позиций с 14 месяца в мае.

Впервые за долгое время до десятки наибольших рисков попали беспокойство по поводу качества человеческого капитала в финсекторе.

По мнению респондентов, заметно ослабла роль рисков, связанных с уровнем экономической активности, стоимостью активов и качеством залога, динамикой мировых цен на сырье, а также защитой прав кредиторов и инвесторов.

Опрос проводился с 9 по 24 ноября 2023 года с участием руководителей 22 банков, 10 страховщиков и трех инвестиционных компаний. Представленные результаты основаны на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы Национальным банком Украины.

Военные риски

Напомним, Национальный банк Украины и Кабинет министров предусматривают существенное снижение рисков безопасности в начале 2025 года. Раньше ожидалось, что это произойдет в середине 2024 года.

Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ построен на более консервативном, чем в предыдущих прогнозах, предположении: "ожидается сохранение высоких рисков безопасности до конца 2024 года", тогда как еще в июле НБУ предполагал их существенное снижение в середине следующего года.

Кроме того, проект бюджета до второго чтения представлен с учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года). В сентябре Кабинет министров ожидал значительного снижения рисков безопасности во второй половине 2024 года.

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Национальный банк Украины