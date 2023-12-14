Війна Ізраїлю проти ХАМАСу займе більше, ніж кілька місяців, - Галлант

Війна Ізраїлю проти ХАМАСу в Секторі Газа займе більше, ніж кілька місяців.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"ХАМАС - це терористична організація, яка протягом десяти років створювала себе для боротьби з Ізраїлем", - заявив він.

За словами міністра, бойовики побудували інфраструктуру під землею і над землею, і знищити її нелегко.

"Це потребуватиме певного часу - це триватиме понад кілька місяців, але ми переможемо і знищимо їх", - заявив Галлант.

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАСу на початку жовтня здійснили вторгнення в Ізраїль. Терористи вбивали і викрадали військових і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і почав обстрілював місця розташування терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Крім цього, сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, а після вдалося його продовжити ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більшість заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа . У Міністерстві оборони країни тоді заявили, що бойовики ХАМАС порушили умови перемир'я.

Армія оборони Ізраїлю продовжує операцію на півдні Сектору Газа. Вона вже оточила Хан-Юніс - друге за величиною місто і навіть пробилася до його центру.

Також, за даними ЗМІ, ЦАХАЛ почав затоплювати морською водою підземні тунелі ХАМАС у Газі.

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