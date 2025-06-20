Війна Ізраїлю з Іраном наближається до "точки неповернення", - Ердоган

Війна Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, з початку операції Ізраїлю проти Ірану минув уже тиждень. Ізраїль прицільно атакує військову інфраструктуру Ірану, а також ядерні об'єкти.

Головна мета ізраїльських військових - не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю.

Зокрема, в ніч на 20 червня близько 50 винищувачів Ізраїлю атакували Тегеран. Їхньою ціллю стали кілька ядерних об'єктів.

Своєю чергою, Іран сьогодні, 20 червня, вдень вдарив по кількох містах Ізраїлю балістичними ракетами. Відомо, що в Хайфі був "приліт", унаслідок чого постраждали щонайменше двоє людей.

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