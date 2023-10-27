Війна в Ізраїлі: на території Єгипту впали дрон та снаряд, є постраждалі
На тлі бойових зіткнень між ХАМАСом та Ізраїлем, у двох курортних містах Єгипту пролунали вибухи. Наразі відомо про шістьох постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами речника єгипетської армії полковника Гаріба Абдель-Хафеза, "невстановлений безпілотник" рано вранці влучив в будівлю, прилеглу до лікарні, в місті Табі. Місто, зі свого боку, розташоване на кордоні з Ізраїлем.
Ще один снаряд влучив біля електростанції в пустельному районі міста Нувейба приблизно за 70 км від кордону.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент.
Зазначається, що Таба та Нувейба, які розташовані на Синайському півострові в Єгипті, є популярними курортними містами.
Що кажуть в Ізраїлі?
За словами військового речника Ізраїлю Даніеля Хагарі, після фіксування повітряної загрози в регіоні Червоного моря, в повітря були підняті бойові вертольоти.
"Наскільки ми розуміємо, удар, який відбувся в Єгипті, був спричинений цією загрозою. Ізраїль співпрацюватиме з Єгиптом і Сполученими Штатами й зміцнюватиме регіональну оборону проти загроз з регіону Червоного моря", - додав речник.
Напад на Ізраїль
7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Зокрема країну регулярно обстрілювали ракетами з Сектору Газа.
Ізраїль, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.
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